Nederlandse premier Rutte: "Belgen, blijf weg uit Nederland!"

02 april 2020

19u58

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse premier Mark Rutte doet een dringende oproep aan Duitsers en Belgen om rond Pasen niet naar Nederland te komen om te verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Bleib zu Hause, restez à la maison!”, zegt hij. Ook wordt Nederlanders die per vliegtuig aankomen vanuit de Verenigde Staten gevraagd om vanaf nu twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Dat heeft Rutte vanavond bekendgemaakt na crisisberaad van het kabinet op het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. “We willen tijdens Pasen geen reisbewegingen in Nederland”, zegt Rutte. Dat geldt voor Nederlanders, maar ook voor Duitse en Belgische toeristen. “Je ziet nu al dat het grensverkeer vergaand is teruggelopen. Vanuit Duitsland is er 70 procent minder grensverkeer, vanuit België 80 procent. Als je toch komt, weet dat de voorzieningen op vakantieparken en campings minimaal zijn.”

Rutte stelt dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met zijn Belgische en Duitse ambtgenoten in contact staat en dat zij nauwgezet de bewegingen in het grensverkeer volgen. Dat geeft vooralsnog geen aanleiding tot strengere maatregelen, zoals grenscontroles.

Verder wordt Nederlanders die vanuit de VS naar Nederland vliegen, gevraagd om twee weken thuis te blijven. Rutte: “Blijf voor alle zekerheid veertien dagen thuis in quarantaine.” Dat is niet verplicht, maar Rutte heeft er vertrouwen in dat zijn oproep wordt nagevolgd. Amerikanen mogen al niet meer naar Europa vliegen.



