Nederlandse premier plant geen excuses voor slavernij, wel herdenkingsjaar IB

02 juli 2020

01u07

Bron: Belga 0 De Nederlandse premier Mark Rutte wil geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland. Hij zegt dat excuses het maatschappelijk debat nu niet verder helpen, maar eerder leiden tot polarisatie.

"Het is geen raar verzoek", aldus de premier. Maar het zal de tegenstellingen in de samenleving aanwakkeren, terwijl volgens hem juist verbinding in de discussie nodig is. Al erkent hij wel dat "er mensen zijn die baat zullen hebben" bij excuses van de regering. "Het is een worsteling."

Wel is Rutte voorstander van een herdenkingsjaar over slavernij in 2023. In dat jaar is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse slavernij ten einde kwam. De officiële afschaffing was in 1863, maar slaven moesten daarna nog 10 jaar lang op de plantages in Suriname en op de Nederlandse Antillen werken.

Niet genoeg steun in Tweede Kamer

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie pleitten woensdag voor excuses, maar duidelijk werd al dat dit voorstel niet genoeg steun in de Tweede Kamer had. CDA ziet de noodzaak niet meteen voor excuses en ook VVD en oppositiepartijen PVV, SGP en Forum voor Democratie willen het niet.

De Tweede Kamer debatteert over racisme in Nederland naar aanleiding van de Amerikaanse protesten tegen racisme, die oplaaiden na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld. Woensdag was ook de Surinaamse feestdag Keti Koti, waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.