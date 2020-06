Nederlandse premier meent dat Zwarte Piet uit straatbeeld zal verdwijnen Cyril Rosman

05 juni 2020

16u13

Bron: AD.nl 18 De uitspraak van Nederlands premier Mark Rutte dat hij verwacht “dat over enkele jaren bijna geen Piet meer zwart zal zijn” leidt tot blijdschap én onbegrip. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet noemt de ommezwaai van de regeringsleider “beter laat dan nooit”. Het Sint en Pietengilde stelt juist dat Zwarte Piet “wordt meegesleept in een debat over racistisch politiegeweld”.

De minister-president zei gisteren in een debat over de demonstraties tegen racisme die de afgelopen dagen in Nederland zijn gehouden dat hij “van gedachten is veranderd over Zwarte Piet”. In 2013 stelde de premier dat “Zwarte Piet nu eenmaal zwart is”. Daarna sprak hij met mensen “met een donkere huidskleur, met kinderen”. “Die zeiden: ‘Ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is’. Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.” Rutte verwacht daarom dat het figuur de komende jaren uit het straatbeeld zal verdwijnen. “Onder druk van het maatschappelijk debat. Mensen willen die pijn niet.’’

“Beter laat dan nooit”

Die uitspraak leidt tot blijdschap bij de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die al jarenlang demonstraties rond sinterklaasintochten organiseert. “Mooi. Beter laat dan nooit”, twitterde KOZP-voorman Jerry Afriyie. “Nu nog Zwarte Piet afschaffen en dan kunnen we allemaal genieten van een feest voor alle kinderen.” Hij noemt het ‘een stap dichterbij een Zwarte-Piet-vrij 2020’.

Mooi. Better late than never! Nu nog zwarte piet afschaffen en dan kunnen we allemaal genieten van een #FeestVoorAlleKinderen.#2020ZwartePietVrij is weer een stap dichterbij. #KOZPhttps://t.co/RxNYbXnzGi Jerry King Luther Afriyie(@ TheRebelThePoet) link

Naomie Pieter, ook woordvoerder van KOPZ, is “blij met het voortschrijdend inzicht van de premier”. “We zijn vooral ook benieuwd hoe hij dit nu gaat omzetten in beleid, want dat is het enige wat hij nu nog kan doen.” Pieter is blij met de grote opkomst bij verschillende anti-racismedemonstraties van de afgelopen week. Daar kwamen veel meer mensen op af dan op de anti-Zwarte-Piet-bijeenkomsten de afgelopen jaren. “De strijd tegen Zwarte Piet is een breekijzer in de strijd tegen institutioneel racisme. Ik denk dat mensen dat nu steeds meer gaan zien.”



Teleurstelling is er bij Marc Giling, woordvoerder van het Sint en Pietengilde, dat pleit voor ‘een natuurlijke evolutie van Zwarte Piet’. “Het is een bijzondere en onbegrijpelijke ommezwaai van de premier”, stelt hij. Volgens hem wordt de Zwarte-Piet-discussie nu "meegesleept in het debat over racistisch politiegeweld”. “Wij staan achter die demonstraties, maar Zwarte Piet heeft niets met racisme te maken.”

De verandering komt vanuit bestuurders die bang zijn het racismestempel opgedrukt te krijgen Marc Giling (Sint en Pietengilde)

‘Gevoelsargumenten’

Het Piet-debat is volgens hem inmiddels ‘eenzijdig’. “Er wordt alleen geluisterd naar de gevoelsargumenten van de tegenstanders van Zwarte Piet. De voorstanders, die de traditie heel duidelijk kunnen uitleggen en verdedigen, worden niet gehoord.”

Dat de figuur uit het straatbeeld zal gaan verdwijnen, kan volgens Giling wel kloppen. “Maar dat gebeurt onder druk van bestuurders die bang zijn het racismestempel opgedrukt te krijgen. Het gebeurt niet vanuit de wil van het volk.”

De afgelopen jaren kozen (vooral) grote steden er steeds vaker voor om geen Zwarte Pieten meer mee te laten lopen tijdens de intocht van Sinterklaas. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaven de Pieten andere kleuren, vaak roetveegpieten. Uit een rondgang langs 272 Nederlandse intochtcomités, die onze zustersite AD.nl in 2017 hield, bleek dat 239 van die comités een zwarte of donkerbruine Piet aanhielden. Dat aantal was iets lager dan in de jaren ervoor.

Rapper

Ook Hugo Bos, van de conservatieve organisatie Civitas Cristiana, die met de campagne Cultuur onder Vuur strijdt voor onder meer het behoud van Zwarte Piet, noemt de uitspraak van Rutte “opmerkelijk”. “Maar geen verrassing.” Bos stelt dat Zwarte Piet geen onderdeel zou moeten uitmaken van het racismedebat. “De premier kan zich beter bezig houden met de rapper (Akwasi, red.) die maandag op de Dam riep dat hij Zwarte Piet in november op zijn gezicht zal gaan trappen. Die man had van het podium gehaald moeten worden.”

Kick Out Zwarte Piet, mede-organisator van de bijeenkomst in Amsterdam, wil niet op de woorden van Akwasi reageren. “Daarvoor moet u bij hem zijn.”