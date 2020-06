Nederlandse premier Mark Rutte over ‘beeldenstorm’: “Je kunt de geschiedenis niet wegwerken” Tobias den Hartog

12 juni 2020

17u00

Bron: AD.nl 9 Er zijn “delen in onze geschiedenis waar we niet trots op zijn”, maar het omvertrekken van standbeelden van helden van weleer is “niet de oplossing”. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Activisten van het Helden van Nooit-kunstcollectief hebben gisteravond in de Nederlandse stad Rotterdam een standbeeld van Piet Hein beklad, net als het beeld van Pim Fortuyn en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat. De vernielingen volgen op een heuse ‘beeldenstorm’ in een groot aantal landen. Zo werden in Engeland en de VS beelden zelfs van hun sokkel getrokken, in ons land werden tal van beelden gevandaliseerd.

Plussen en minnen

Rutte “begrijpt de emoties”, zo zegt hij over de kwestie. “Maar het omvertrekken van beelden is niet de oplossing. In onze geschiedenis zitten plussen en minnen. Als er in onze geschiedenis delen zitten waar we niet meer trots op zijn, dan moeten we het daar over kunnen hebben. Maar je kunt ook de verschillende aspecten noemen van iemand. Je kunt niet de geschiedenis wegwerken.”



Rutte noemde expliciet de geschiedenis van de VOC, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. “Onze rijkdom in de 17de eeuw, de specerijenhandel, daar ligt een geweldige geschiedenis. De enorme welvaart die we hier ontwikkeld hebben, hangt sterk samen met onze handel en activiteiten daar. Ga je dan al die gebouwen die we daarvan betaald hebben omlaag halen? We kunnen uitleggen hoe de financiering tot stand is gekomen. We kunnen dat verklaren op websites, bijvoorbeeld.”

Context

De Nederlandse premier ziet dat het racisme-debat “heftig wordt gevoerd”. “Als het gaat om standbeelden: ja, die mensen hebben plussen en minnen. Je moet het namelijk wel in de context van die tijd plaatsen. Mijn oproep is: leg het uit.”

Minister Ferd Grapperhaus zei na de ministerraad eveneens een “serieus debat” te willen voeren. “We kunnen discussiëren over de vraag: is dat een standbeeld dat wij nog willen hebben? Of hebben we iemand op een voetstuk gezet die eigenlijk totaal verkeerde dingen deed? Dat is wel iets wat je moet zetten in de tijd waarin dat plaatshad, maar daar moet je het over kunnen hebben.”

