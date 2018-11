Nederlandse premier Mark Rutte noemt ruziemakers intocht Sinterklaas “doorgesnoven malloten” ADN

20 november 2018

18u09

Bron: ANP, AD.nl, NOS 0 Het is niet meteen een uitspraak die we uit de mond van onze eerste minister zullen horen, maar premier Mark Rutte hield zich tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer niet in toen het ging over de ongeregeldheden bij de intocht van de Sint in Nederland. Rutte noemde de deelnemers daaraan “hooligans die rotzooi willen trappen”. Of ook “doorgesnoven malloten, die onder de alcohol zaten”.

Afgelopen weekend werden in verscheidene steden in Nederland demonstranten belaagd en bedreigd door voorstanders van Zwarte Piet. “Het is verschrikkelijk dat het op zo veel plekken is misgegaan’’, zei Rutte. “We zagen kinderen die niet bang waren voor Sint of Piet, maar voor wat er zich op de straat afspeelde.’’

Demonstratierecht

Zijn partijgenoot Klaas Dijkhoff, aanvoerder van de VVD-fractie in de Kamer, opperde vandaag om rond de intocht van Sinterklaas geen demonstraties tegen Zwarte Piet meer toe te staan. Coalitiepartner D66 vroeg Rutte afstand te nemen van dat voorstel en zich uit te spreken voor het recht om te demonstreren. “De premier van dit vrije land moet daar heel duidelijk over zijn”, zei Kamerlid Jan Paternotte. Hij noemde het “de wereld op zijn kop” dat het demonstratierecht zou worden ingeperkt, omdat juist tegenbetogers zich hebben misdragen.

Rutte antwoordde dat hij staat voor het demonstratierecht. "Iedereen die een fatsoenlijke discussie wil voeren, moet dat op elk moment kunnen doen", zei de premier. "Maar ik zou het logisch vinden als volwassenen kinderen niet lastigvallen met de extremen in dit debat. Hij voegde eraan toe dat de discussie door het overgrote deel van de samenleving op een rustige manier wordt gevoerd.

Extremisten

Eerder noemde de premier de ruziemakers in zijn land “aso’s die het voor iedereen verpesten”. Vandaag veroordeelde hij “de extremisten op beide flanken” die verbaal en fysiek geweld hebben gebruikt tegen vreedzame demonstranten opnieuw scherp. Hij sprak van “hooligans”, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in een inhoudelijke discussie en die niet eens geïnteresseerd zijn in Zwarte Piet. “Ze waren gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven malloten, die onder de alcohol zaten.”

Dat een aantal van de pro-Pietdemonstranten de Hitlergroet bracht, noemt Rutte ‘totaal onacceptabel’. “Racisme en discriminatie: ik haat het, en dat moeten we bestrijden. Het strafrecht en de politie treedt daar tegen op.’’

