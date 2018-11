Nederlandse premier Mark Rutte hekelt ‘aso’s’: “Zwarte Piet-extremisten verpesten het voor iedereen” Peter Winterman

19 november 2018

15u14

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor Zwarte Piet-extremisten, of ze nu voor of tegen Zwarte Piet zijn. Dat heeft hij vandaag laten weten in reactie op de ongeregeldheden bij verschillende sinterklaasintochten in Nederland afgelopen weekend.

“De aso's die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien, verpesten het voor iedereen", zegt Rutte. “Als er kinderen bij zijn, moeten wij ons gedragen als volwassenen. Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten, noch voor noch tegen. Die discussie kun je voeren in praatprogramma’s of in ieder geval op een fatsoenlijke manier.”

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International deed zondag een oproep aan premier Rutte om de ongeregeldheden bij de demonstraties te veroordelen. “Rutte moet zich fel uitspreken tegen het geweld. Hij blijft nu stil. Met niks zeggen, geef je ook een signaal af”, aldus Amnesty-woordvoerder Emile Affolter.



Nu die reactie er is, toont niet iedereen zich gelukkig. “Rutte slaat de plank mis door vreedzame demonstranten en racistische hooligans over één kam te scheren”, zo meent GroenLinks-leider Jesse Klaver via Twitter.

Belaagd

In verschillende Nederlandse steden verliep de sinterklaasintocht onrustig. Tientallen mensen werden opgepakt. Zo werden in Rotterdam betogers van ‘Kick Out Zwarte Piet’ bij de Erasmusbrug belaagd door pro-Pietdemonstranten. 48 pro-Zwarte Piet-demonstranten die zondag dan weer bij de intocht in Tilburg waren opgepakt, zijn vrijgelaten. De politie meldt op Twitter dat ze vermoedelijk een boete krijgen.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet zondag weten dat alle overtreders op vervolging kunnen rekenen. “Dit hoort niet in onze samenleving”, zei hij. Grapperhaus zou liever zien dat de discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet niet op de dag van de intocht wordt gehouden.

