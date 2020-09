Nederlandse premier adviseert om mondmasker overal in publieke ruimte te dragen SVM

30 september 2020

17u14

Bron: Belga 0 Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondmasker te dragen. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd in een debat met de Tweede Kamer. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer had eerder laten weten dat het op landelijk niveau mondmaskers wil invoeren in de binnenruimte, zoals winkels. De premier is voorstander van dat plan. Volgens de Nederlandse omroep NOS worden de details van de maatregel vrijdag duidelijk. Rutte zei dat er nog wel wat vragen te beantwoorden zijn.

"We maken er een dringend advies van en we kijken hoe het gaat", zei de premier volgens NOS. Het is dus geen plicht, maar dat zou het nog kunnen worden. De maatregel zou bijvoorbeeld kunnen opgenomen worden in de coronawet waar op dit moment aan gewerkt wordt.

“Serieuze les”

Nu geldt het dringende advies voor een mondmasker alleen in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De Tweede Kamer vindt dat onduidelijk. Daarom wordt het nu een landelijke richtlijn die geldt voor alle publieke gelegenheden waar niet voldoende afstand kan bewaard worden.

Rutte erkent dat het vorige pakket maatregelen steviger had moeten zijn. “Dat is een serieuze les die we moeten trekken”, vindt hij. Toen de besmettingen in het westen van het land opliepen, besloot het kabinet onder meer dat horecagelegenheden daar een uur eerder dicht moesten. Maar veel soelaas bracht dat niet. De maatregelen werden daarom eergisteren aangescherpt voor heel het land.

