Nederlandse postbode begraaft duizenden brieven in bos: “We gaan passende maatregelen nemen” SVM

12 juli 2019

16u25

Bron: Belga 0 Het Nederlandse postbedrijf Sandd heeft een postbode getraceerd die de afgelopen tijd duizenden brieven en tijdschriften in de bossen rond Laren heeft begraven. De onderneming zegt "passende maatregelen" tegen de persoon te nemen en haar uiterste best te doen de poststukken alsnog bij de geadresseerden te krijgen.

Afgelopen week werden in het bos enorme hoeveelheden post gevonden, begraven in acht kuilen. "We hebben alle post voor onderzoek meteen overgebracht naar een van onze sorteercentra", bevestigt een woordvoerster van Sandd. Uit het onderzoek kwam de dader al snel naar voren.

Het bedrijf kan nog niet zeggen wat er precies met de postbode gaat gebeuren, maar verzekert dat er "passende maatregelen" worden genomen. "We betreuren dit enorm", aldus de woordvoerster. "We hebben 18.000 mensen die post bezorgen en het sollicitatieproces voor die functie is zeer grondig. Maar we kunnen niet voorkomen dat daar iemand bij zit die het niet zo nauw neemt wat betreft arbeidsethos."

Alle onbeschadigde poststukken worden alsnog verstuurd. De beschadigde post gaat terug naar de afzenders, zodat die de kans krijgen om ze opnieuw te versturen.