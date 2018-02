Nederlandse 'pornodanser' vrijgelaten uit Cambodjaanse cel BvH HA

14 februari 2018

11u50

Bron: ANP, AD.nl 0 De 22-jarige Nederlander die vorige maand in Cambodja werd opgepakt wegens aanstootgevend en onzedelijk dansen is vrijgelaten. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De jongeman heeft het land inmiddels verlaten, maar het ministerie wil niet zeggen of hij terugreist naar Nederland.

Job van der W. maakte deel uit van een groep van tien buitenlanders die werden aangehouden op een feestje in het Cambodjaanse Siem Reap, in de buurt van het tempelcomplex Angkor Wat. Zij werden aangeduid als 'pornodansers'. Foto's van dat feestje, waarop te zien was dat mannen en vrouwen gekleed op elkaar lagen, verschenen op sociale media. Daarop arresteerde de politie 87 feestgangers. Van hen werden er 77 naar huis gestuurd na een preek over hun "onaanvaardbare gedrag". Zeven van de tien verdachten die langer werden vastgehouden, werden eerder op borgtocht al vrijgelaten.

Op Facebook bedankt Job van der W. iedereen voor de steun die hij heeft gekregen, maar ontkent hij ook elke schuld. "Ik wil benadrukken dat we op geen enkel moment betrokken waren bij pornografische activiteiten, zoals door sommige media foutief is vermeld. Dit draait om foto’s die tenminste drie tot vier jaar oud zijn en die met ons niets te maken hebben. Onze advocaten zoeken nu datumstempels en originele bronnen om dit aan te tonen. Ook zijn we in afwachting van hun advies om te kijken wat we kunnen ondernemen in verband met de schade die dit ons heeft berokkend."

Los hiervan zegt de Nederlander dat het bezoek aan het zwembad "geen gebrek aan respect was naar het Cambodjaanse volk en hun cultuur. Onze advocaten zullen hier later op terugkomen".