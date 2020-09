Nederlandse politie zoekt nog één keer naar in 1974 verdwenen vrienden HAA

04 september 2020

10u38

Bron: ANP 4 De Nederlandse politie doet nog een laatste poging om de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten te vinden. Komende dinsdag wordt er nog één keer gezocht in het water van de Brink in Liessel (Brabant), op twee locaties.

In het water ligt een metalen voorwerp, zo wees eerder onderzoek uit. Mogelijk gaat het om de auto waar de twee mannen in reden toen ze verdwenen. Specialisten gaan de bovenlaag zand van de bodem weggraven tot de bovenzijde van het object vrij komt te liggen. Dan kan door duikers en met camera's beoordeeld worden of dit inderdaad de auto is. De totale zoektocht zal maximaal vier dagen duren.

Hölskens en Martens verdwenen in de nacht van 16 op 17 maart 1974 na een avond stappen. De politie gaat ervan uit dat ze zijn vermoord. Martens zou een geheime verhouding hebben gehad met een getrouwde vrouw. Een van de scenario's is dat hij naar een afgelegen plek is gelokt en daar omgebracht. Aangenomen wordt dat Hölskens als getuige ook is vermoord.

De politie geeft aan dat zelfs als de twee mannen worden gevonden, mogelijk niet meer is vast te stellen hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Dat is ook niet meer relevant voor het onderzoek, want een eventueel misdrijf is sowieso verjaard. Mocht dit onderzoek niets opleveren, dan zijn er geen verdere aanknopingspunten meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.