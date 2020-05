Nederlandse politie zoekt naar surfplank van vermiste surfer

17 mei 2020

De politie is op zoek naar de surfplank van de 23-jarige vermiste Mathijs uit het Nederlandse Delft, die maandag samen met vier anderen om het leven kwam bij het surfdrama in de Noordzee voor de kust van Scheveningen. De hulp van strandgangers is ingeroepen om uit te kijken naar de surfplank.