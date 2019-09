Nederlandse politie zoekt mogelijke getuige liquidatie ex-Antwerpspeler Kelvin Maynard

LH

21 september 2019

12u11

Bron: Belga

0

De Nederlandse politie is op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige in de moord op Kelvin Maynard. De 32-jarige voormalige profvoetballer van onder andere Antwerp werd woensdagavond doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef in Amsterdam.