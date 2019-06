Nederlandse politie zoekt identiteit van dode naakte vrouw die in weiland werd gevonden, op meters van Belgische grens

23 juni 2019

De Nederlandse politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die gisteren dood in een weiland in het Zeeuwse plaatsje Westdorpe is gevonden. Een voorbijganger vond de vrouw, die geen kleding aan had, en waarschuwde de politie. De vrouw had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.