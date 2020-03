Nederlandse politie zoekt Belgische die vluchtende winkeldief filmde in Hoogeveen Redactie

04 maart 2020

21u53

Bron: DvhN 0 De politie van het Nederlandse Hoogeveen is op zoek naar een Belgische vrouw die vanmiddag een vluchtende winkeldief kon filmen in de stad.

De diefstal vond plaats bij een winkel aan de Hoofdstraat in Hoogeveen in de noordoostelijke provincie Drenthe. Een medewerkster van de winkel zette te voet de achtervolging in. Bij de poging om de dief te pakken te krijgen werd ze geholpen door twee dames, een van hen is afkomstig uit België.

De Belgische slaagde er ook nog eens in tijdens de achtervolging met haar telefoon beelden van de verdachte te maken. De dief werd niet achterhaald. De politie is nu op zoek naar de betreffende dame of iemand die haar kent.