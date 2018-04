Nederlandse politie zit autodief op de hielen in wilde achtervolging tot in Duitsland



26 april 2018

De Nederlandse politie van Noordoost Twente heeft beelden vrijgegeven van een wilde achtervolging. Een 31-jarige man had een witte camionette gestolen. De Nederlandse politie was genoodzaakt om de achtervolging in te zetten tot in Duitsland. Daar kregen ze hulp van de Duitse collega's. Maar de man liet zich, met zo'n 6 politiewagens achter zich, niet zomaar vangen. Zelfs wanneer de politie hem de pas probeert af te snijden, kan hij toch weer ontsnappen. Volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier zijn er veel eenheden ingezet om de dief zo snel mogelijk te kunnen arresteren en zo de schade te beperken. Hij werd in Duitsland aangehouden voor diefstal en blijkt geen onbekende te zijn voor de Duitse politie. De autodief heeft er nog een gevangenisstraf van 311 dagen op zijn palmares staan. Tijdens de achtervolging raakten enkele voertuigen beschadigd.