Nederlandse politie waarschuwt: zo ziet nieuwe bombrief eruit Raymond Boere

12 februari 2020

16u12

Bron: AD.nl 4 De Nederlandse politie heeft een foto van de nieuwste bombrieven verspreid die vanmorgen kleine explosies veroorzaakten bij twee bedrijven in Amsterdam en Kerkrade . De foto is bedoeld om mogelijke nieuwe doelwitten te waarschuwen.

De brieven verschillen van eerdere bombrieven die werden verstuurd naar Nederlandse bedrijven. Zo stond het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) deze keer niet als afzender op de bombrieven. De naam van dat bedrijf werd steeds als afzender misbruikt op de eerdere brieven. De politie benadrukt keer op keer dat het CIB niets met de zaak te maken heeft. De getroffen bedrijven zijn ook geen klanten van het CIB.

Een ander opvallend verschil is dat de geadresseerde op een geprint stuk papier in een geplastificeerd deel op de envelop is geplakt. Ook zijn er twee blauwe postzegels gebruikt.

De politie bracht ook bij de vorige brieven een waarschuwing naar buiten met een foto van een van de bombrieven, met de sticker van het CIB. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop. De nieuwe bombrieven hadden geen CIB-sticker en zijn daardoor waarschijnlijk geopend door nietsvermoedende medewerkers van de getroffen bedrijven.

De verzender van de bombrieven die vandaag tot kleine explosies leidden in Kerkrade en Amsterdam en vorige maand werden verstuurd naar diverse andere bedrijven, eist een geldbedrag in bitcoins. Dat zegt de politie Amsterdam, die het onderzoek leidt. De verzender dreigt dat als betaling uitblijft, nieuwe brieven met explosieven worden verstuurd. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

Jumbo-afperser

De zaak doet steeds meer denken aan die van afperser Alex O., de man die de Nederlandse supermarktketen Jumbo afperste, plaatste binnen één maand drie bommen en stuurde één bombrief. Ondertussen bleef O. in versleutelde e-mails 2000 bitcoins eisen. Daar ging hij mee door tot hij uiteindelijk kon worden gepakt.