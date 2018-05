Nederlandse politie waarschuwt: criminelen viseren helpers bij "pech" op autostrade en gaan daar ver in Bas Boerma

27 mei 2018

15u41

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie waarschuwt voor een opvallende criminele praktijk langs snelwegen. Een drieste kennismaking met nietsvermoedende bestuurders op de pechstrook is mogelijk het voorwerk voor een latere inbraak.

Volgens de politie, die op sociale media waarschuwt voor het nieuwe fenomeen op onder meer de A15 en A16 bij Rotterdam en de A29 ter hoogte van Heinenoord en Numansdorp, werkt het als volgt. Criminelen op de snelweg stoppen op de pechstrook en vragen hulp aan nietsvermoedende passanten.

Mensen die stoppen krijgen een verhaal voorgeschoteld dat een van de gestrande inzittenden onwel is geworden en naar het ziekenhuis moet. "Ook de smoes dat ze geen geld meer hebben voor brandstof of dringend op familiebezoek te moeten komt voorbij", aldus de politie. Hulpvaardige automobilisten, die nog altijd denken een weggebruiker in nood een dienst te bewijzen, wordt uiteindelijk gevraagd grote geldbedragen af te halen. Soms onder dwang, weet de politie van slachtoffers.

"Als onderpand krijgt degene die geld geeft nepsieraden en, soms gestolen, mobiele telefoons'', weet de politie over de 'blijk van goed vertrouwen' die dan volgt. Vaak is er ook een tweede auto bij betrokken, die de actie op afstand volgt en mogelijk opduikt als het slachtoffer niet meewerkt.

Adresgegevens

Maar daarmee is het 'mobiel banditisme' nog niet over. Nadat automobilisten hebben betaald en het onderpand hebben ontvangen, moeten ze ook hun adresgegevens afstaan. Zogezegd omdat de daders het geleende geld rechtstreeks kunnen teruggeven. "Mogelijk met een mogelijke inbraak in het vooruitzicht", vermoedt de politie.

De politie kreeg al meerdere meldingen van het fenomeen op de A29. Met name op de afrit bij Numansdorp en bij Heinenoord stonden criminelen 'met pech'. "Maar ook op de A15, A16 en zelfs op andere snelwegen in Nederland." De politie roept op om direct 112 te bellen als een dergelijk tafereel zich voordoet.