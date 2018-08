Nederlandse politie waarschuwde al in 2002 voor Jos Brech: "Geen man die je bij de scouts wil hebben" Chris van Mersbergen en Victor Schildkamp

24 augustus 2018

06u37

Bron: AD.nl 8 De politie heeft de scouting in Nederlands Limburg al in 2002 gewaarschuwd voor het zedenverleden van Jos Brech, nu hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen in 1998. Brech was, vond de politie, een gevaar voor kinderen bij de scouting en moest daar weg.

Dat vertelt Frank Peters (63), destijds politierechercheur en al 57 jaar lid van de scouting in het Nederlandse Heerlen. "Dit is een man die je niet bij de scouting moet willen hebben’’, kreeg Peters in 2002 te horen van een lid van het second-opinionteam van de politie, dat de zaak Verstappen opnieuw bekeek. Peters zat in die tijd in een landelijk opvangteam van de scouting, dat in actie kwam bij ernstige gebeurtenissen zoals zedendelicten.

Het verhaal van de oud-rechercheur is opmerkelijk omdat de Nederlandse politie Brech in 2002 liet lopen. Niet alleen was hij in 1985 verdachte geweest in een zedendelict, ook was hij in de nacht nadat het lichaam van Verstappen op de Brunssummerheide was gevonden, vlakbij de plaats delict staande gehouden door twee marechaussees. Brech werd daardoor in 2001 twee keer als getuige gehoord toen het onderzoek nieuw leven werd ingeblazen.



Yolanda Dols, politiewoordvoerster en betrokken bij het onderzoek, erkent dat Brech in 2001 heeft verklaard dat hij al eerder in beeld is geweest voor een zedendelict. Maar dat delict is geseponeerd. Mede daardoor werd hij toen geen verdachte in de zaak-Verstappen.

Brech bekende dat hij op jongens viel

Na de waarschuwing van de politie confronteerde Peters Brech met de informatie. Brech bekende meteen dat hij op jongens viel. Ook onthulde Brech dat hij in het verleden een zedendelict had begaan. Peters: "Hij vertelde dat hij aan het fietsen was met zijn fotocamera en twee jongens passeerde. Bij het fotograferen was hij ‘te ver gegaan’, zei hij. Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelde."

Over de moord op de 11-jarige Verstappen repte Brech met geen woord. Rechercheur en ervaren scout Peters vroeg niet door. "Dat kon ook niet, ik mocht geen onderzoeksinformatie gebruiken in een gesprek dat ik als lid van de scouting voerde. Ik heb vooral hém laten vertellen."

Brech bekende volgens Peters ook dat hij op jongens tussen de 10 en 14 jaar viel, de leeftijdscategorie waaraan hij al jaren leiding gaf. Peters verzocht Brech na diens onthulling om zijn lidmaatschap bij de scouting op te zeggen. Dat deed de huidige verdachte in de zaak-Verstappen uiteindelijk in 2002.