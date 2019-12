Exclusief voor abonnees

Nederlandse politie vreest gewelddadige bevrijdingspoging ‘Mocro maffiakopstuk’ Taghi

Yelle Tieleman en Koen Voskuil

18 december 2019

06u35

Bron: AD

De Nederlandse politie is in jubelstemming over de arrestatie van topcrimineel Ridouan Taghi, maar vreest tegelijk dat hij alsnog ontkomt. Met alle scenario’s wordt rekening gehouden, inclusief een gewelddadige bevrijdingspoging.