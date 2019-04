Nederlandse politie vond maandag deze Chinese jongen in station van Utrecht. Nog altijd weet niemand wie hij is Al dagenlang zoektocht naar familie Marco Gerling Tom Brouwer

12 april 2019

14u00

Bron: AD.nl 0 In het Centraal Station van Utrecht is maandag in de stationshal een onbekende Chinese jongen gevonden. Al dagenlang is onduidelijk wie hij is, en niemand is hem komen ophalen of heeft hem als vermist opgegeven. De Nederlandse politie zit met de handen in het haar.

Maandag liep de jongen alleen rond in de stationshal van Utrecht CS, met een rugzak met kleding. Hij zwierf rond “op zoek naar zijn vader” en had geen papieren bij zich. Praten met een tolk bleek geen soelaas te bieden: de vermoedelijk 12 tot 16 jaar oude jongen (1,75 meter, bril, zwart stekelhaar) laat zelf bitter weinig los over zijn herkomst. Het is niet duidelijk wie zijn familie is of waar hij verbleef voor hij alleen aangetroffen werd in het station.

Uodate met foto van op 8 april op #Utrecht CS aangetroffen onbekende Chinese jongen. We zoeken zijn familie. Tot nu toe 2 tips ontvangen. Leverden niets op. Informatie is nog steeds welkom! Weet u meer? Bel ons dan via 0900-8844 https://t.co/0YNCXgGbK0 pic.twitter.com/XtV3Aujzwz Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link

Mysterie

De politie trok gisteren aan de alarmbel en verspreidde gegevens over de minderjarige jongen in de hoop het mysterie op te helderen. Hoewel zeker honderdduizenden mensen gisteren en vandaag lazen over hem kwam er nog nauwelijks informatie binnen. De politie kreeg tot nu toe slechts twee tips. Die hebben niets opgeleverd.



Daarom is vandaag alsnog een foto van de jongen verspreid, iets wat gisteren bewust niet gebeurde omdat de politie dit gelet op de privacy een ‘heel heftig’ middel vond om direct in te zetten. Er werd eerst gekozen voor een duidelijke persoonsbeschrijving en een foto van zijn rugzak. Maar omdat er maar geen schot in de zaak komt, delen ze nu dus wel een foto.

Veilig

“We doen een dringende oproep aan het publiek om mogelijk relevante informatie met de politie te delen”, klinkt het. “Wie heeft de jongen op de bewuste avond gezien of heeft gezien waar de jongen vandaan kwam? Informatie is hartstikke welkom in de zoektocht naar zijn familie.”

De jongen is ondergebracht op een veilige plek en verkeert in goede gezondheid. De politie gaat verder met het onderzoek. “Ja het is een heel raar verhaal”, klinkt het daar. “Maar we hopen dat iemand zich nu alsnog meldt voor hem.”