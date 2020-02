Nederlandse politie voert grootschalige operatie uit tegen drugs- en wapenhandel YV

28 februari 2020

16u24

Bron: Belga 0 Bij invallen op zeventien locaties, waaronder het Nederlandse Groningen, Leeuwarden en Oosterwolde, zijn gisterenavond tien verdachten van drugs- en wapenhandel opgepakt door de Nederlandse politie. Ook worden ze verdacht van geweldsdelicten en fraude, zo meldt de politie vrijdag.

Bij een van de aanhoudingen, in het Noord-Nederlandse Drachten, heeft een agent een verdachte in zijn been geschoten. De man, een 43-jarige inwoner van Marum, een paar kilometer verderop, is naar het ziekenhuis gebracht. De anderen zijn tussen 24 en 36 jaar en komen uit Groningen, Leeuwarden, Hoogeveen, Beilen, Oosterwolde, Beilen en Roosendaal. Twee verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

Controle in shishalounges

In Leeuwarden zijn drie shishalounges gecontroleerd. “Daar trof de politie geen onregelmatigheden aan”, aldus de gemeente. “De afgelopen jaren zijn er in het land vaak ernstige geweldsincidenten geweest bij dit type bedrijven, terwijl ook de exploitanten regelmatig wet- en regelgeving bleken te overtreden.” Daarom is volgens de gemeente besloten ook in Leeuwarden te controleren.

Aan de invallen deden naast politieagenten ook de douane, gemeenteambtenaren en de vreemdelingenpolitie mee. Er is volgens de politie maandenlang intensief onderzoek door recherche en het Openbaar Ministerie aan voorafgegaan.