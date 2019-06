Nederlandse politie vindt zwangere vrouw, 5 kinderen ingeklemd tussen autobanden in vrachtwagen Christine de Vos

16 juni 2019

23u43

Bron: AD.nl 0 Verstopt in een piepkleine, bloedhete ruimte tussen de autobanden, troffen de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee (KMar) 18 vluchtelingen aan in een kleine vrachtwagen. Onder hen waren vijf kinderen. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin ze zich bevonden, verkeerden zij allen in goede gezondheid.

Zondagochtend ontving de KMar een tip over mogelijke vreemdelingen in een vrachtwagen, die onderweg was vanuit Hoek van Holland naar Engeland. Tussen de lading vonden agenten zeven mannen, zes vrouwen en vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar, allen afkomstig uit India. Een van de vrouwen was zwanger. De groep is overgedragen aan de Afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) . De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden.

Toename

Het aantal ‘inklimmers’ dat wordt aangetroffen door de politie in het Rotterdamse havengebied blijft stijgen. Begin juni werd nog een uitgebreide controle gehouden.