Nederlandse politie vindt taser soms te riskant SVM

24 november 2018

08u25

Bron: Belga 0 Het gebruik van een stroomstootwapen kan in sommige situaties leiden tot ernstige gevolgen, vooral dan bij kwetsbare personen. Daarvoor waarschuwt een interne nota van de Nederlandse politie.

De nota is gestuurd aan vier teams die sinds 2017 een proefproject met een taser of stroomstootwapen houden. Vooral het direct op het lichaam plaatsen van het taserapparaat -de zogenaamde stunmodus- mag nauwelijks meer worden gebruikt. Volgens de nota mogen agenten de stunmodus alleen gebruiken in levensbedreigende situaties en niet langer dan 15 seconden. De waarschuwing is opmerkelijk omdat de politie het stroomstootwapen vorige week nog als relatief veilig beoordeelde.

Ook in België zijn er vragen over het gebruik van tasers. Zo lieten de vakbonden al optekenen geen voorstander te zijn, juist vanwege het verhoogd risico bij bijvoorbeeld mensen met hartproblemen. Ook is er juridische onduidelijkheid over het wettelijk kader rond de stroomstootwapens.