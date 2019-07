Nederlandse politie vindt lichaam tijdens zoektocht naar vermiste Loes (18) Peter Luchtenberg en Bas Tijhaar

07 juli 2019

15u35

Bron: AD.nl 0 In de zoektocht naar de vermiste 18-jarige Loes is een lichaam gevonden, bevestigt de Nederlandse politie. Het lichaam werd gevonden in het water. Onduidelijk is nog of het om Loes gaat.

De 18-jarige Loes uit het Nederlandse Epe kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis en is sindsdien spoorloos. De politie spreekt van een “urgente vermissing”. In de omgeving van Oene is een grote zoekactie gaande.

De tiener had vrijdagavond een feestje van vrienden in Oene, vertelt haar vader. Rond 04 uur zou ze daar in haar eentje zijn vertrokken op een elektrische fiets richting Vaassen. De politie meldt dat ze voor het laatst is gezien in de buurt van de Deventerweg en de Vloeddijk in Oene. Vervolgens ontbreekt van haar ieder spoor.



Omdat Loes zaterdagmiddag niet op haar werk verscheen, gingen alle alarmbellen rinkelen. Politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen vertelt dat de situatie wordt gezien als een onrustwekkende vermissing. “Dat komt doordat dit niet binnen het patroon van haar gedrag past.” De politie is dan ook nog altijd actief op zoek naar Loes. “Op dit moment doen we op verschillende manieren onderzoek.”



Op social media wordt een opsporingsbericht over het meisje massaal gedeeld. Ook korfbalvereniging Regio ‘72 uit Vaassen, waar Loes lid van is, hoopt op tips of aanwijzingen.

#politie #Epe is op zk nr 18 jr meisje omg.#Oene-#Vaassen. Sign. 1.75 zw.lange broek, zw t-shirt gele jas witte schoenen rijdt op Giant el.fiets

Tips? Bel nu 0800-0011



Heb jij Loes nog gezien of gesproken na 4.00 uur vannacht (5/6 juli)? #vermist pic.twitter.com/ezLQQEx3m4 Talitha Sollie(@ TalithaSollie) link