Nederlandse politie vindt bij inval dicht bij België duizenden liters grondstof voor drugs

16 april 2018

10u45

Bron: ANP 2 De Nederlandse politie heeft deze ochtend vroeg in het zuiden van Nederland invallen gedaan. In zeker veertien panden - de regionale Omroep Limburg gewaagt van minstens zestien panden - is de politie met zowat honderd man binnengevallen in het kader van de strijd tegen synthetische drugscriminaliteit.

In het Nederlands-Limburgse en aan België grenzende Echt troffen agenten duizenden liters grondstof aan. Volgens de politie worden deze vermoedelijk gebruikt voor een toeleverancier.

In Weert was een inval bij een woning aan de Kempenweg, net voor de grens bij het Belgische Lozen. Hier werd een kleine hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. Ook heeft de politie het sterke vermoeden dat er een productielocatie voor drugs gevestigd is geweest, aldus Dagblad De Limburger.

In Zaltbommel werd een opslag en een lab gevonden. Voorts waren er invallen Venlo, Odiliapeel, Eindhoven, Den Bosch, Schijndel, Uden en Velden.

Zes mensen zijn opgepakt.

