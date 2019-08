Nederlandse politie stuurt per ongeluk pornolink rond in ‘sms-bom’ over dodelijke woningbrand Jasper van Loo

08 augustus 2019

12u42

Bron: AD.nl 4 De Nederlandse politie heeft vanmorgen een een pijnlijke fout gemaakt bij het versturen van een zogenaamde sms-bom over een dodelijke woningbrand in Nieuwleusen. In het bericht stond een link. Wie daar op klikte, kwam op een pornosite terecht, en niet op de website van de politie.

Het bericht werd verstuurd naar mensen die zondag 14 juli tussen 3 en 9 uur met hun mobiel in de buurt waren van een woning in Nieuwleusen, waar een 22-jarige man vorige maand bij brand om het leven kwam. “Het is helaas een beetje onhandig gegaan”, zegt een politiewoordvoerster na een bericht van RTV Oost.



De fout ontstond doordat de sms een paar tekens te lang was. De tekst eindigde met een ingekort bit.ly-adres. De laatste letters van dat ingekorte adres vielen weg, waardoor een nieuwe link ontstond. Wie erop klikte, zag eerst een waarschuwing van zijn of haar telefoon. Wie vervolgens doorklikte, kwam volgens de politie op een “site met dames die wat voller zijn”.



De politie heeft meteen een nieuwe sms verstuurd met de juiste link. Ongeveer honderd mensen hebben de verkeerde link gekregen. Hoeveel van hen de site “met vollere dames” bezochten, is niet bekend.



Getuigen

De politie hoopt in contact te komen met getuigen. De sms-bom is verstuurd na overleg met het Openbaar Ministerie.

De politie had tot eind vorige maand zeven tips ontvangen over de brandstichting in Nieuwleusen. De 22-jarige Cézary overleed na brand op de zolder van het huis. Het 16-jarige broertje was niet aanwezig in de woning tijdens de brand, maar is vorige week aangehouden. Hij is meerdere keren verhoord en de politie verdenkt hem van brandstichting.

