Nederlandse politie start zoekactie naar sinds 1975 vermist meisje jv

01 april 2019

13u40

Bron: anp, AD.nl 0 De Nederlandse politie is vanochtend in het Limburgse dorp Beesel een zoekactie begonnen in de zaak van de verdwijning van Marjo Winkens. Het toen zeventienjarige meisje uit Schimmert verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Sint Rosakermis in Sittard. De politie kreeg een tip en hoopt nu na 43 jaar op een doorbraak.

De politie onderzoekt een bosperceel en een tuin aan de Kerstenbergweg in Beesel. Er zouden aanwijzingen zijn dat daar mogelijk het lichaam van het meisje begraven zou zijn. De eigenaren van het perceel gaven toestemming voor het onderzoek en staan er los van, aldus de politie. De nabestaanden van Marjo, een nicht en een goede vriendin, zijn op de hoogte gebracht van de zoekactie.

Het meisje had na de Rosakermis de bus gemist en leende de bromfiets van de moeder van een vriendin. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Een dag na de verdwijning vonden getuigen spullen van Winkens zeventig kilometer noordelijker, langs de Rijksweg tussen Swalmen en Beesel. Ter hoogte van kasteel Waterloo troffen ze haar bromfietshelm, legerjack, schoenen, portemonnee en toilettas aan. Een dagenlange zoektocht in het gebied leverde niets op. Het bosperceel ligt in vogelvlucht op circa anderhalve kilometer afstand van het destijds doorzochte gebied.

De zaak is inmiddels verjaard en er is geen mogelijkheid meer voor strafvervolging van eventuele daders.

Aan de zoekactie doen onder meer archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut mee. Ook wordt een grondradar ingezet. De struiken in het onderzochte bosperceel worden eerst verwijderd, daarna zoekt een graafmachine de vrijgekomen grond systematisch af. Voor de zoektocht is de hele week uitgetrokken.

De tip over de mogelijke begraafplek van Marjo Winkens kwam in het najaar van 2017 bij de politie binnen. Vorig jaar onderzocht de politie hoe betrouwbaar de tip is. "We nemen de tip inmiddels heel serieus", zei een woordvoerder van het parket.