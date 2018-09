Nederlandse politie start onderzoek na melding over schot in bos en weglopende "mannen in lange gewaden" KVDS

29 september 2018

15u58 5 De politie van de Nederlandse provincie Gelderland is een onderzoek gestart nadat er vanmiddag een melding binnenkwam van een schot of een knal in een bos bij Hattem en Wezep. Een boswachter zag twee mannen het bos uitrennen en een getuige had het over “mannen in lange gewaden”, zo klinkt het.

De politie rukte meteen met groot materieel uit. Er werden onder meer speurhonden en een helikopter ingezet. Op Twitter somden de ordediensten de voorlopige feiten op: “Er is een knal of schot gehoord, er is gezien dat iemand wegrende, maar we hebben geen aanwijzingen dat er op iemand geschoten is”, klonk het. Dat laatste wordt wel nog verder onderzocht. (lees hieronder verder)

(1/2) Er doen veel verhalen de ronde over ons onderzoek in een bos bij #Hattem en #Wezep. Daarom hier de feiten zoals wij die kennen.



1⃣ Er is een knal of schot gehoord

2⃣ Er is gezien dat iemand wegrende

3⃣ We hebben geen aanwijzing dat er op iemand is geschoten Politie Gelderland(@ POL_Gelderland) link

(2/2) We onderzoek nu dus of er geschoten is, en wie daarbij betrokken waren. We hebben daarvoor de heli ingezet, die is inmiddels weer vertrokken. We kijken nu nog of we sporen kunnen vinden. #Wezep #Hattem Politie Gelderland(@ POL_Gelderland) link

Nederlandse media meldden dat de boswachter verteld zou hebben dat hij beschoten werd en dat een kogel hem op een haar na raakte, maar de politie ontkracht dat. “De politie heeft de boswachter als getuige gehoord en uit niets blijkt dat er iemand beschoten is”, klinkt het in een persmededeling. “Omdat uit de melding bleek dat er mogelijk wel geschoten was, is de politie meteen een onderzoek gestart. In het bos werd verder niemand meer aangetroffen.”

Er is op dit moment een sporenonderzoek aan de gang in het bos. Daarmee hoopt de politie te weten te komen of er nu daadwerkelijk geschoten is of niet.