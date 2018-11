Nederlandse politie staat voor raadsel: zes geknevelde Polen aangetroffen in loods HA

28 november 2018

09u25

Bron: ANP, NU.nl, Belga 3 De Nederlandse politie heeft gisterenavond zes mensen bevrijd uit een loods in Susteren, in de Nederlandse provincie Brabant, net over de grens met België. Het zestal sprak geen Nederlands en was gekneveld.

Rond 21.45 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een onbekende man die bij een woning in de Baakhoverweg had aangeklopt en had gezegd dat iemand hem iets wilde aandoen.

Onderzoek door de politie leidde uiteindelijk naar de loods, verderop in de straat. In het pand werden zes geknevelde personen aangetroffen. Ze hebben de Poolse nationaliteit en werden meegenomen naar het politiebureau.

In de loods zat vermoedelijk een illegale sigarettenfabriek. De Nederlandse politie meldt dat de eigenaar van de loods is aangehouden. Vermoedelijk is de loods overvallen. Verscheidene personen hebben daarbij de Polen vastgebonden.

Bij het gebouw werd ook een zwaar beschadigde Mercedes met Poolse nummerplaten gevonden. Mogelijk werd die bestuurd door de man die alarm sloeg.

De politie weet niet hoeveel mensen aan de overval meededen, en of er een verband is tussen die actie en de vermoedelijke bestemming van de loods als illegale sigarettenfabriek. Ook weet de politie niet of de Polen werkten in de illegale fabriek. “We zijn dat allemaal nog aan het uitzoeken”, zegt een politiewoordvoerder.” Dat is niet zo makkelijk. We hebben te maken met een taalbarrière.”

De politie vraagt aan mensen die iets gezien hebben of meer weten om zich te melden.