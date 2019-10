Nederlandse politie speurt naar 33-jarige moordverdachte die twee slachtoffers achterliet in bioscoop mvdb tvc

26 oktober 2019

22u33

Bron: AD.nl, Belga 12 De Nederlandse politie is dringend op zoek naar de 33-jarige Ergün Senarabaci. Hij wordt ervan verdacht twee personen om het leven te hebben gebracht in de Pathé-bioscoop in Groningen.

Vanochtend werden de lichamen van de twee slachtoffers gevonden in een bioscoop in Groningen. Na de melding betraden bewapende agenten met kogelwerende vesten het pand. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de doden. De omgeving rond de bioscoop werd een tijdje afgesloten en het complex blijft dit weekend dicht.



Het is nog niet duidelijk wat zich in het bioscoopcomplex heeft afgespeeld. Het politie-onderzoek naar de toedracht duurt voort. De politie wil in verband met het onderzoek niet meer informatie kwijt. Het is nog niet duidelijk of de dode mensen medewerkers waren of bezoekers. Ook is nog niet bekendgemaakt waar precies de doden zijn gevonden in het complex.

Later op de dag maakte de politie de naam van een verdachte bekend. De 33-jarige Ergün Senarabaci is een bekende van de politie. Er werd enkele foto’s van hem verspreid, waaronder beelden van het moment dat de verdachte de bioscoop verlaat. Het is onbekend waar Senarabaci momenteel verblijft. Getuigen worden gevraagd zich te melden.