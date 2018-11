Nederlandse politie schrapt Zwarte Piet bij interne sinterklaasvieringen BL - MVDB

06 november 2018

17u27

Bron: ANP - AD.nl 0 Zwarte Piet verdwijnt bij de sinterklaasvieringen van de Nederlandse politie. Bij interne sinterklaasvieringen is de zwart geschminkte kindervriend vanaf 2020 niet meer aanwezig. Sommige korpsen passen de beslissing al dit jaar toe.

Reden om de Pietenfiguur te schrappen, is de heftige maatschappelijke discussie die bij de noorderburen wordt gevoerd. De politie wil dat het sinterklaasfeest een feest is ‘voor en van iedereen’ en daarom is er na 2020 bij interne sinterklaasvieringen geen ruimte meer “voor de vertolking van Zwarte Piet met stereotype kenmerken zoals een zwarte kroespruik, rode lippen, oorringen en egaal zwart geschminkt gezicht”.

“Het sinterklaasfeest is een verbindend feest, maar sommige uitingen bij dat feest doen mensen pijn”, aldus de Nederlandse politie. De discussie over Zwarte Piet werd ook binnen de korpsen al een tijd gevoerd, stelt de politie. Bij sommige korpsen, zoals in Amsterdam, waren zwarte pieten al afgeschaft.

“Bewust van mogelijk heftige reacties”

“De korpsleiding en politiechefs zijn zich bewust van de mogelijk heftige reacties die dit voornemen zal oproepen. Desalniettemin hopen zij dat deze discussie met respect en wederzijds begrip gevoerd kan worden. Iedere partij in deze discussie heeft respectabele belangen. En de discussie mag natuurlijk niet ten koste gaan van kinderen, het feest of elkaar. We willen het graag voor iedereen leuk houden.”

Of er voortaan roetveegpieten of bontgekleurde pieten op de politiebureaus zullen rondhuppelen is nog niet bekend. "Daar wordt nog naar gekeken.” Op het besluit van de korpsleiding is volgens een politiewoordvoerder ‘wisselend’ gereageerd door de agenten. “Het zijn net mensen. Iedereen vindt er het zijne van”, luidt het in een reactie aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD).