Nederlandse politie schiet man dood bij actie aan Belgische grens TT

17u41

De Nederlandse politie heeft bij een actie in Nederlands Limburg een man doodgeschoten. De actie vond onder leiding van het Amsterdams parket plaats in de gemeente Roosteren, vlak bij de Belgische gemeente Maaseik. Over de achtergrond van de politieactie is nog niets bekend.

Volgens de lokale nieuwssite 1Limburg werd de man neergeschoten toen hij op de vlucht sloeg voor agenten. De verdachte raakte zwaargewond en overleed ter plaatse.



Het lichaam van de man ligt op een grasveld en is afgedekt met een wit laken, aldus nog 1Limburg. Een tweede verdachte zou zijn opgepakt.



De Nederlandse politie voert momenteel op meerdere plaatsen in de regio actie. Ook in Maarheeze is een grote actie met zwaarbewapende agenten aan de gang.