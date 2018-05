Nederlandse politie schiet in Schiedam man met bijl neer ADN

30 mei 2018

17u31

Bron: Belga, ADN 0 Een arrestatieteam van de Nederlandse politie heeft vandaag in Schiedam een man met een bijl neergeschoten. Dat melden meerdere Nederlandse media.

Rond 13.30 uur kreeg de politie melding over een man die op zijn balkon aan de Van den Tempelstraat met een hakbijl zwaaide en "Allahu Akbar" riep.

Toen pogingen om hem te kalmeren niet hielpen en contact met onderhandelaars mislukte, besloot de politie de woning binnen te vallen met een arrestatieteam en een politiehond. De man viel het team aan en stak de hond neer. Hem met een stroomstootwapen uitschakelen faalde, waarna het arrestatieteam hem neerschoot. Daarbij raakte de man ernstig gewond aan zijn onderlichaam. Volgens RTL zou hij twee keer in het been zijn geraakt. Hij werd met spoed en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Een dierenambulance voerde de hond, die snijwonden had opgelopen, af. Het dier wordt behandeld.

Een woordvoerster van de politie zegt dat de achtergronden worden nagetrokken, ook of er al dan niet sprake is van een terroristische achtergrond. Alle opties worden opengehouden, aldus de woordvoerster. De man zou volgens de openbare omroep NOS in het verleden al verward gedrag hebben vertoond.

In Groningen schoot de politie afgelopen nacht een man neer die rondliep met een mes. De man, een 46-jarige Irakees, maakte volgens de politie een verwarde indruk. Ook na een waarschuwingsschot bleef hij het steekwapen vasthouden. Daarna schoot de politie hem in zijn been.

Van den Tempelstraat Schiedam : De politie heeft hier zojuist een man neergeschoten die op straat liep te zwaaien met een bijl, tijdens de aanhouding is ook een hond van het DSI gewond geraakt. pic.twitter.com/PjAenj8B5g MediaTV(@ mediatvnl) link

Van den Tempelstraat Schiedam : Een ambulance is inmiddels ter plaatse om de verdachte medische hulp te bieden, de politiehond die gewond is geraakt wordt met spoed naar de dierenarts overgebracht. pic.twitter.com/17NoHQgZVX MediaTV(@ mediatvnl) link

Van den Tempelstraat Schiedam : De verdachte is zojuist met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. pic.twitter.com/x2m46geQCb MediaTV(@ mediatvnl) link