Nederlandse politie rukt uit voor 11-jarig kind met balletjespistool TT

05 juli 2020

20u24

Bron: Belga 2 Nederlandse agenten met kogelwerende vesten aan zijn vanmiddag in het dorpje Noordgouwe in Zeeland uitgerukt na een melding dat er een man met een pistool rondliep.

Na onderzoek bleek dat een 11-jarig kind met een balletjespistool aan het spelen was. Het speelgoedpistool is in beslag genomen door de politie, omdat deze nepwapens niet zijn toegestaan.



