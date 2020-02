Nederlandse politie pakt naakte Pool op wegens onzedelijke handelingen op politiebureau IB

01 februari 2020

03u01

Bron: AD 2 De politie heeft in het Nederlands-Limburgse Venlo een naakte Pool aangehouden die in de voorhal van het politiebureau onzedelijke handelingen verrichtte met de brievenbus. De politie hield de man aan wegens openbare schennispleging.

Volgens de politie verliep die aanhouding echter niet eenvoudig: ,,Hij moest letterlijk van de brievenbus worden afgerukt’’, aldus de politie Venlo zaterdagochtend op Facebook.

Eenmaal in de cel opgesloten bleef de man onzedelijke handelingen verrichten. Na het weekend wordt de man daarom voorgeleid aan de rechter commissaris.

De uren voor deze aanhouding was de Pool al drie keer opgepakt: wegens vernielingen, stampij trappen in een winkel en ruzie zoeken met agenten. Het bleek dat hij erop uit was om gearresteerd te worden om zodoende onderdak te krijgen. De eerste drie keren werd hij echter telkens weer de straat opgestuurd.