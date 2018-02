Nederlandse politie pakt man uit België op wegens mensensmokkel TTR

13 februari 2018

17u01

Bron: Belga 0 De Nederlandse politie heeft aan de Duits-Nederlandse grens een 28-jarige man uit België opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij vervoerde in een busje een gezin uit Koeweit dat in Denemarken was uitgeprocedeerd. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.

De Nederlanders hielden vorige week dinsdag de verdachte staande voor controle toen hij met zijn busje Nederland vanuit Duitsland was binnengereden op de A1 ter hoogte van De Lutte. De man reisde samen met een 32-jarige vrouw, 41-jarige man uit Koeweit en vijf kinderen tussen 4 en 10 jaar. Bij de identiteitscontrole bleek het gezin te zijn uitgeprocedeerd in Denemarken.

De 28-jarige bestuurder uit België verklaarde dat hij het gezin in Duitsland had opgepikt en hen wilde meenemen naar België. Daarop werd hij aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Afgelopen vrijdag werd hij vervolgens voorgeleid bij de rechter-commissaris, een functie vergelijkbaar met die van onderzoeksrechter in ons land. Het voorarrest van de man werd met twee weken verlengd. Het onderzoek gaat ondertussen voort.