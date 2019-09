Nederlandse politie overschrijdt budget met miljoenen euro’s: “Feest op de Antillen waarvan je geen idee hebt waarvoor dat is gehouden” Koen Voskuil

21 september 2019

08u55

Bron: AD.nl 0 Feesten van tienduizenden euro’s voor de politietop, seizoenskaarten voor Ajax en Feyenoord en kisten wijn. De Nederlandse politie heeft het zogeheten representatiebudget met miljoenen euro’s overschreden en erkent dat er sprake is van ondoelmatige uitgaven.

Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Dat vroeg lijsten op met tienduizenden uitgaven uit het representatiebudget tussen 2013 en 2017. Uit die gegevens blijkt dat de budgetten voor relatiegeschenken, feesten en partijen met miljoenen euro’s zijn overschreden.

De politie bekent onder meer schuld over het afscheidsfeest van de – inmiddels overleden – korpschef Gerard Bouman in de Haagse Ridderzaal en het welkomstfeest van korpschef Erik Akerboom. Bij elkaar kostte die wisseling van de wacht meer dan 88.000 euro. Dat is te veel, erkent de korpsleiding nu. Ook het afscheidsfeest van Patricia Zorko, voormalig chef van de Landelijke Eenheid, kostte meer dan 20.000 euro.

“Meer soberheid”

Die bedragen zijn fors hoger dan het maximum van 1.200 euro dat de ‘handreiking bijzondere gebeurtenissen’ voorschrijft. In de jaren 2013-2017 waren er honderden afscheidsbijeenkomsten en jubilea die boven die richtlijn uitkwamen.

Hoewel in bijzondere gevallen van de richtlijn mag worden afgeweken, noemt de korpsleiding bepaalde uitgaven van de afscheidsfeesten “niet doelmatig”. In de toekomst zal de politietop daarom “meer soberheid” betrachten. Zo zullen recepties vaker in politiegebouwen worden gehouden in plaats van op dure locaties.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP noemt de overschrijdingen “niet goed voor het imago van de politie’. “Over de representatiebudgetten is jaren terug al gediscussieerd. Toen is beterschap beloofd. Hoe kan het dat we opnieuw verrast worden? En waarom is dit niet uit interne controles gebleken, maar moet de journalistiek dit aan het licht brengen?”

Oncontroleerbaar

Volgens Van de Kamp zijn veel posten op het representatiebudget slecht controleerbaar, zoals een feest op de Antillen “waarvan je op basis van de declaratie geen idee hebt waarvoor dat is gehouden”. De wijze van administratie is volgens hem nog steeds niet toereikend. “Dat is teleurstellend.”

Politieafdelingen blijken verkeerde boekingen te doen onder de post representatiekosten, wat een deel van de overschrijding verklaart. Zo worden er ook kerstpakketten van betaald en bloemetjes voor medewerkers die iets bijzonders hebben gedaan. Dubieuzer zijn declaraties zoals diners met collega’s, kaarten voor wedstrijden van Ajax, Feyenoord en AZ, een kookworkshop voor de korpsleiding en kisten wijn. De politie gaat de uitgaven “kritisch analyseren’” aldus woordvoerder Robbert Salome namens de korpsleiding.

Radioproragmma Argos heeft de volledige lijsten online gezet en presenteert de onderzoeksresultaten vanmiddag in de uitzending.