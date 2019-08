Nederlandse politie ontkent dat agenten werd gevraagd vroeger terug te keren van vakantie Redactie

09 augustus 2019

13u37

Bron: AD.nl 1 Op meerdere plekken in Nederland zouden agenten op vrijwillige basis gevraagd worden terug te komen van vakantie. Maar de Nederlandse politie ontkent dat: “Dat komt ons helemaal niet bekend voor”.

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs meldde vandaag dat het wél is gebeurd, op meerdere plekken in Nederland. Agenten zou worden gevraagd zich eerder te melden. “Ze krijgen de diensten niet meer rond”, zegt Struijs.



Maar de politie zou van niets weten. De woordvoerder van de korpsleiding: “Het komt ons helemaal niet bekend voor, ook al kan ik kan niet uitsluiten dat er bij wijze van hoge uitzondering wel eens een beroep wordt gedaan op een collega. Er is in Amsterdam wel eens van tevoren bij het maken van de roosters aan een collega gevraagd of hun vakantie een weekje kan schuiven, maar dat zijn verzoeken en dat gaat in overleg.’’ Het gaat dan om een week waarin bijvoorbeeld veel collega’s tegelijk een verzoek om vakantie hebben gedaan.



Verrast

De politie werd dan ook verrast door het bericht van de vakbond. “Jan Struijs heeft zich bij ons niet gemeld.’’



Struijs zegt zelf nog geen cijfers te hebben, maar stelt dat het aantal politiemensen dat wordt gevraagd terug te komen significant hoger is dan in andere zomers. Vooralsnog worden geen mensen ‘ingevlogen’: de agenten die worden benaderd, vieren thuis vakantie of verblijven bijvoorbeeld op een Nederlandse camping. “De mensen zeggen: we zijn al overbelast en nu worden we ook nog lastiggevallen tijdens onze vakantie.” Maar sommige agenten onderbreken inderdaad hun vakantie, uit collegialiteit, zei de NPB-voorzitter.

De politie ontkent overigens niet dat er sprake is van een personeelstekort. “Dat is er, het piept en het kraakt. Maar dit bericht herkennen we niet.”