Nederlandse politie ontdekt voor miljoenen euro aan drugs in Nederlands-Limburg

14 april 2018

20u11

Bron: Belga

In een loods in Geleen, in Nederlands-Limburg, heeft de politie een enorme hoeveelheid hasj gevonden, geladen op pallets. Volgens een eerste ruwe schatting gaat het om 3.000 kilo. De hoeveelheid drugs zou een straatwaarde van ettelijke miljoenen hebben.