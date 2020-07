Nederlandse politie ontdekt onderwereldgevangenis met speciale martelkamer in zeecontainers Yelle Tieleman

07 juli 2020

12u28

Bron: AD 0 De Nederlandse politie heeft eind juni op de grens met België een speciale ‘onderwereldgevangenis’ aangetroffen in zeven zeecontainers. Die bevond zich in Wouwse Plantage (Roosendaal), een dorpje dat naast Essen in de provincie Antwerpen ligt. Een van de zeven containers deed dienst als martelkamer. De politie stuitte op de cellen doordat het door een politiehack mee kon lezen via de versleutelde chatdienst Encro. Zes mannen zijn aangehouden.



Vorige week liet de politie tijdens een persconferentie over het kraken van Encro al doorschemeren het soms op bijzonder schokkende zaken was getroffen. Nu blijkt waarom, in de woorden van de recherchechef Andy Kraag, zelfs de meest ervaren rechercheurs soms niet anders konden dan hun wenkbrauwen fronsen.

Zes zeecontainers die dienst deden als cel, waar gevangenen werden vastgehouden. Een container was geprepareerd als martelkamer, compleet met een tandartsstoel waarin de gevangene kon worden vastgezet. In die container stuitte de politie op een snoeischaar, een takkenschaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken. Die laatste konden over het hoofd van het slachtoffer worden getrokken.

Zes mannen aangehouden

De politie heeft in totaal zes mannen aangehouden. De zes mannen zijn door de rechter-commissaris in bewaring gesteld op verdenking van voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Twee verdachten zijn tevens in bewaring gesteld voor wapenbezit. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag hun gevangenhouding voor 90 dagen bevolen.

