Nederlandse politie onderzoekt betrokkenheid van Amerikaan bij verdwijningszaak

29 juni 2019

14u30

Bron: AD.nl 0 buitenland De 49-jarige Amerikaan die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van de 12-jarige Rotterdamse Hania, wordt verdacht van onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag, een dag nadat het meisje en de Amerikaan werden aangetroffen in een hotel in het centrum van Rotterdam.

De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen door zijn advocaat worden bezocht. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het OM zegt na de voorgeleiding mogelijk nadere bijzonderheden over de aanklacht te kunnen geven, mede op basis van het lopende onderzoek.

Wegens de verdwijning van de scholiere werd in de nacht van donderdag op vrijdag een Amber Alert gegeven. Hania was donderdag rond 12.30 uur vertrokken van haar school, maar kwam niet thuis aan. Ze had haar docent verteld dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek is gebleken dat ze helemaal geen afspraak had.