Nederlandse politie onderzoekt aanrandingen op festival Parkpop: twee meisjes omsingeld door groep jongens en betast

04 juli 2019

Bron: ANP, AD.nl 0 De politie van het Nederlandse Den Haag onderzoekt de aanranding van twee meisjes van 16 en 18 jaar oud, afgelopen zondag op het festival Parkpop in het Zuiderpark.

De twee jonge vrouwen werden die avond rond half 8 op het festival omsingeld door een groep van tien tot twintig jongens. Enkelen uit de groep betastten de meisjes. Op het festivalterrein zelf werden niet veel later twee Hagenaars van 13 en 17 jaar oud opgepakt. De twee zijn inmiddels in vrijheid gesteld, in afwachting van het verdere onderzoek. Ze blijven nog wel verdachten.

Dankzij een goed signalement kon de politie de verdachten op het terrein zelf arresteren. Het korps hoopt nog wel dat getuigen van het incident zich melden, dat zou hebben plaatsgevonden tijdens een optreden van de rapper Ronnie Flex. Die laat in een reactie aan Omroep West weten het incident te betreuren. Hetzelfde geldt voor de organisatie, die nog meldt dat de beveiliging juist extra alert is.

Wij zoeken getuigen: 2 meisjes van 16 en 18 jaar zijn op het festival Parkpop op 30 juni om 19.30u in het Zuiderpark #DenHaag aangerand. Ze stonden voor het podium tijdens een optreden van een Nederlandse rapper. Iets gezien? Bel 0900-8844.

“Trend”

Parkpop-organisator Guus Dutrieux vindt het ‘afschuwelijk’ dat dit is gebeurd. “Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen. Dat dit niet zo was, is niet leuk, om het met een understatement te zeggen.’’

Hij zegt dat er sprake is van een maatschappelijke trend. “We hebben een paar jaar terug ook zo’n incident gehad. Sindsdien hebben we extra camera’s en beveiligers die erop getraind zijn dit soort situaties te spotten.” Volgens Dutrieux waren ze er nu dan ook heel snel bij. “De politie en beveiligers hebben heel nauw en snel samengewerkt.”