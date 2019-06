Nederlandse politie maakt zich grote zorgen om vermist 12-jarig meisje, op zoek naar Engelssprekende man TT

28 juni 2019

13u37

Bron: ANP, AD.nl 8 De Nederlandse politie is met man en macht op zoek naar een twaalfjarig meisje dat sinds gisteren vermist is. De politie verstuurde vannacht een zogenaamd Amber Alert voor Hania, wat betekent dat er gevreesd wordt voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Vermoedelijk is ze in het gezelschap van een mogelijk Engelssprekende man, waar de politie eveneens naar op zoek is.

De politie heeft sinds de Amber Alert tientallen tips binnengekregen die nu worden nagetrokken. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak. Het meisje is sinds gisteren vermist. Ze is rond 12.30 uur vertrokken van haar basisschool aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15 uur thuis zijn, maar is nooit aangekomen. Ze vertelde haar leerkracht dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had.

Hania heeft halflang donker haar, draagt een witte jurk met bloemenpatroon, een witte legging met een zwart jasje, witte schoenen en heeft een roze rugzak bij zich.

Familieleden vertelden de politie over eerdere chatcontacten van Hania op de tablet van het gezin. Die bleken inmiddels gewist. Andere sporen en onderzoek maakten de zorgen om Hania alleen maar groter. De politie roept mensen op die ook maar iets weten over waar ze kan zijn om contact op te nemen. De politie heeft al met veel klasgenoten van het meisjes gesproken, maar doet ook nog een oproep om met meer schoolgenoten in contact te komen.

Met een Amber Alert wordt een opsporingsbericht voor een kind in Nederland via zo veel mogelijk kanalen verspreid. Meer dan 3 miljoen burgers en organisaties zijn erop ingeschreven en het opsporingsbericht verschijnt op reclameschermen, snelwegborden en op tv en radio. Ook worden personen die erop zijn ingeschreven verwittigd via sms en e-mail.