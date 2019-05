Nederlandse politie maakt einde aan demonstratie Pegida RL

26 mei 2019

21u41

Bron: ANP 10 De politie heeft een einde gemaakt aan de demonstratie van Pegida in Eindhoven, omdat ze de veiligheid van de betogers en de omwonenden niet meer kon garanderen. Een grote groep tegendemonstranten, bestaande uit honderden allochtone jongeren, gooide met stenen en andere voorwerpen.

Het is zondagavond rond 22.00 uur nog steeds onrustig in de Noord-Brabantse gemeente. Groepen jongeren rijden rond in auto’s en schreeuwen daarbij “allahu akbar”. Enkele tientallen demonstranten van Pegida werden door de politie in veiligheid gebracht. Intussen zijn vijf tegendemonstranten gearresteerd. De politie zegt voorlopig nog in de wijk te blijven om op te treden als het nodig is.

Charges mobiele eenheid

De mobiele eenheid voerde charges uit toen betogers met stenen gooiden naar de politie en naar aanhangers van Pegida. Dat gebeurde vlakbij een moskee tijdens een demonstratie van Pegida tegen de Ramadan. Pegida-voorman Edwin Wagensveld klaagde net voordat de demonstratie werd beëindigd in een zelfgemaakte video dat hij en zijn mededemonstranten niet verder mochten lopen. “Vanwege zwaar geweld, moslims die met stenen en met hekken en weet ik wat gooien.’’

Pegida

Pegida kondigde eerder aan voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De uiterst rechtse beweging demonstreert naar eigen zeggen tegen de Ramadan en de invloed van moslims in Nederland.