Nederlandse politie laat jaarlijks 16.000 zaken vallen door schrijnend personeelstekort: “We denken dat werkelijke aantal nog hoger ligt” Redactie

28 november 2018

17u09

Bron: AD.nl De Nederlandse politie heeft dit jaar duizenden onderzoeken stopgezet omdat er niet genoeg rechercheurs beschikbaar zijn. Tot november gaat het om meer dan 16.000 zaken.

Dat bevestigt de politiewoordvoerder na berichtgeving van de NOS. Het gaat om aangiftes en registraties van misdrijven waarvan er een gerede kans is dat de politie ze kan oplossen, omdat er aanknopingspunten zijn zoals bijvoorbeeld sporen.

Op dit moment heeft de politie ruim 40.000 zaken in behandeling. Daarnaast liggen nog bijna 23.000 nieuwe zaken op de plank. Dat zijn bijvoorbeeld winkeldiefstallen of geweldsincidenten, waarvoor nu nog geen capaciteit is. De zaken liggen te wachten op beschikbare rechercheurs.

Ook grote zaken volgens politievakbond

Volgens Nederlandse politievakbond ACP laat de recherche ook zwaardere zaken noodgedwongen liggen. “Ook ernstige zaken met daderindicatie blijven liggen door de enorme personeelstekorten. Het is voor het eerst dat de politie getallen neerlegt, maar wij denken dat de werkelijke aantallen nog hoger liggen. En in voorgaande jaren was het vergelijkbaar of zelfs nog meer", aldus voorzitter Gerrit van de Kamp.

De bonden hameren al langer op het verminderen van het personeelstekort. “Het is goed dat de politie daar nu transparanter over communiceert. Het is een gevolg van gemaakte keuzes en wat ons betreft is de politiek nu aan zet: die moet maar aanvaarden dat dit de consequentie van het beleid is”, besluit van de Kamp.