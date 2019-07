Nederlandse politie laat dief bezoekje aan prostituee afronden om ook handlanger te kunnen vatten KVDS

18u10 0 Een avondje stappen op de Amsterdamse walletjes is een stel bagagedieven duur te staan gekomen. Dat meldt de politie van Amsterdam Centrum – Burgwallen op Facebook.

Toen een agent van het korps een man zag binnenstappen bij “een dame van lichte zeden”, herkende hij hem als iemand die geseind stond voor het stelen van bagage in het Amsterdamse Centraal Station. De dief had echter een handlanger gehad en die was nergens te bespeuren. In de hoop ook de tweede dief te kunnen klissen, besloot de politie de eerste niet meteen in te rekenen.

Hoogtepunt

“Het team besloot het bezoekje bij de prostituee af te wachten en hem na het hoogtepunt te volgen naar een eventueel hotel”, klinkt het, “in de hoop daar zijn mededader aan te treffen.”





Zo gezegd, zo gedaan en toen de man het bordeel weer buiten kwam, volgde de politie hem terug naar het Centraal Station. Daar nam de man de trein naar Weesp – even ten zuidoosten van Amsterdam – en vervolgens naar Bussum, nog een eindje verderop. Daar stapte hij uit.

“Hij liep direct een hotel binnen”, volgens de politie. “Toen het team eenmaal toestemming kreeg om de hotelkamer te betreden, trof men daar ook de tweede gezochte verdachte aan. Beiden lagen inmiddels al op bed en werden totaal verrast.”

De verdachten werden daarop aangehouden en overgebracht naar Amsterdam, waar ze binnenkort voor de rechter zullen moeten verschijnen.