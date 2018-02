Nederlandse politie krabt zich in de haren: wat is er gebeurd met 17-jarige Orlando? Jitske-Sophie Venema ADN

Bron: ANP, AD.nl 4 De Nederlandse politie tast in het duister. Wat is er gebeurd in de laatste uren van de 17-jarige Orlando Boldewijn uit Rotterdam? Het lichaam van de jongen, die ruim een week vermist was, werd gisteren in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg.

De 17-jarige Orlando ging vorige week zondagavond van Rotterdam naar Schiedam om een man te bezoeken die hij kende via de homo-datingapp Grindr. Zij hadden al eens eerder met elkaar afgesproken. Orlando bleef dit keer maar kort. Na amper een uur gaf zijn date hem 20 euro voor de terugreis, zo verklaarde de man tegenover de politie.

Orlando pakte evenwel niet de trein naar huis, maar naar Den Haag. Daar had hij de tweede date van die avond. De politie sprak later ook met de tweede man met wie Orlando had afgesproken. Hij gaf aan dat hij hem na hun ontmoeting afzette aan de straat Böttgerwater in Ypenburg. Volgens de man zou hij vanaf Ypenburg richting Rotterdam vertrekken. De jongen kwam echter niet thuis, ook zijn mobiele telefoon werd niet meer gebruikt.

De politie vermoedde dat hem iets was overkomen en startte een groot onderzoek. "Het voelt niet goed dat die jongen al zo lang niets meer heeft laten horen", klonk het. Gisteren, acht dagen na zijn vermissing, werd zijn lichaam in het water gevonden bij Ypenburg.

Vreemd

Orlando maakte geregeld afspraken via sites en apps. Vrienden en familie waren echter meteen ongerust omdat hij na die afspraken normaal gezien nooit wegbleef. Ook miste hij nooit school- of werkverplichtingen. Zijn beste vriendin Noha, tevens de woordvoerder namens de familie, vond het allemaal raar en opvallend. "Orlando had weliswaar vaker dates, maar nog nooit twee op één dag. Ik vertrouw het daarom niet, ben bang dat er een verband is."

Wat de familie extra ongerust maakt: volgens Orlando’s naasten zijn de laatste smsje’s die hij aan zijn moeder stuurde, mogelijk niet door hem zelf geschreven. "Honderd procent weet je dat nooit zeker, maar in die smsje’s staat ‘misschien’ en ‘oké’, terwijl Orlando áltijd ‘miss’ en ‘ok’ schreef.”

"Onduidelijk aan welk scenario we moeten denken"

Er is volgens de Nederlandse politie nadrukkelijk nog geen verdachte in beeld. Om meer duidelijkheid over zijn dood te krijgen deelt de politie nu flyers uit in de omgeving en zijn zogenoemde stoepborden neergezet, waarmee getuigen wordt gevraagd zich vooral te melden. "De kleinste details kunnen cruciaal zijn in een onderzoek als dit'', aldus Dirk Roest die het politieonderzoek leidt.

"Het is ons nog onduidelijk wat er met de jongen is gebeurd sinds zondag en aan welk scenario we moeten denken.'' Onbekend is ook hoe en waardoor Orlando in het water is terechtgekomen. Op het lichaam wordt sectie verricht. Vanwege het sporenonderzoek in Ypenburg gaat een geplande herdenking voor Orlando daar vandaag niet door. "We worden vriendelijk verzocht niet naar de plek te gaan om de politie alle ruimte te geven'', schrijven de organisatoren op Facebook.

