Nederlandse politie houdt klopjacht op ontsnapte geesteszieke, zijn vorige vlucht eindigde in Luikse Wezet KV - MVDB Bron: AD.nl

15 mei 2020

07u05 50 De Nederlandse politie is uit alle macht op zoek naar de potentieel zeer gevaarlijke tbs’er (geïnterneerde) Hendrik M. Hij keerde op 8 mei niet terug van een onbegeleid verlof. De gewelddadige man wist zich twee keer eerder aan zijn behandeling te onttrekken. In 2016 ontsnapte hij naar het Luikse Wezet (Visé).

Dat bevestigt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) aan onze collega's van het Algemeen Dagblad na berichtgeving door Misdaadjournalist.nl. De ontsnapping en de zoektocht naar de tbs’er zijn niet actief bekendgemaakt.

Volgens deskundigen staat M. bekend als ‘zeer gevaarlijk’ en ‘geestesziek’. Hij kreeg rond 2002 tbs (terbeschikkingstelling, het Nederlandse equivalent van internering, red.) opgelegd voor een urenlange verkrachting van een jonge vrouw. Op dat moment had hij al een strafblad voor meerdere inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Hendrik M. staat nu onder behandeling in een interneringskliniek in Assen in de noordoostelijke provincie Drenthe.

FastNL

Het OM bevestigt dat er met verschillende middelen naar de ontsnapte tbs’er wordt gezocht. Zo wordt onder meer het arrestatieteam FastNL ingezet. Hoe er verder wordt gezocht, wil het OM niet bekendmaken. M. is een opvallende figuur, vanwege een spoor van tranen dat op zijn gezicht getatoeëerd staat.

Het is niet voor het eerst dat M. de benen neemt. In 2006 kwam hij in het nieuws toen hij was ontsnapt na een bezoek aan het graf van zijn opa in het Nederlands Limburgse Heerlen. Hij zat toen in een psychiatrische instellling. Ondanks het feit dat de politie getipt werd dat hij in een trein zat, wist M. alsnog op het station van Den Bosch (Noord-Brabant) te ontkomen. Enkele weken later werd hij bij zijn tante in het Nederlands Limburgse Brunssum opgepakt. Toen de politie daar binnenviel, hield hij zich schuil op zolder.

Tot bloedens toe

Dat M. gewelddadig is, bleek ook eind 2015, toen hij een 78-jarige man dwong om midden in de nacht met zijn bestelwagen naar een afgelegen plek langs de A2-snelweg bij Den Bosch te rijden. Daar tuigde hij hem tot bloedens toe af en liet hij hem achter. De oude man wist zelf de politie te waarschuwen. Het ontvreemde voertuig werd enkele dagen later in de Nederlandse grensgemeente Weert teruggevonden. Hij bleek zich op te houden in Luikse Wezet (Visé), net over de grens van Maastricht. Gespecialiseerde FAST-teams uit Nederland en ons land kwamen ter plaatse om de voortvluchtige op te pakken.