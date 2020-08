Nederlandse politie heeft auto in beeld in zaak dodelijk vluchtmisdrijf Tamar (14) Koen Voskuil

05 augustus 2020

18u19

Bron: AD.nl 2 werd op zaterdag 25 juli rond 04.00 op langs een zeedijk in Zuiderwoude (Noord-Holland) levenloos gevonden. De Nederlandse politie vermoedt dat een grijze Mazda 3 betrokken is geweest bij de fatale aanrijding van het 14-jarige meisje Tamar . Het meisje

Ze werd waarschijnlijk aangereden door iemand die daarna wegreed. De Mazda is te zien op camerabeelden van een parkeerplaats in Marken (Noord-Holland).

Het gaat om een driedeurs Mazda, die in de nacht dat Tamar werd aangereden Marken binnenreed. Op camerabeelden is te zien dat de auto die 25ste juli om 03.09 uur ’s nachts een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg oprijdt. Twee mannen stappen uit en inspecteren de voorkant van de auto. Ruim drie uur later, rond 05.30 uur ’s morgens, rijdt de auto Marken (onderdeel van de gemeente Waterland) in. De auto heeft witte kentekenplaten.

De politie doet een oproep aan mensen uit Marken om hun telefoons of camerabeelden te checken of de bewuste auto daarop te zien is.

Plastic deeltjes

Daarnaast is de politie nieuwsgierig naar de herkomst van kunststof deeltjes die rechercheurs in de berm langs de dijk hebben gevonden waar Tamar vermoedelijk is aangereden. Het gaat om een zwart kunststof dopje en om twee grijze kunststoffen deeltjes.

“Van het zwarte dopje willen we weten waar deze voor gebruikt wordt en wie deze herkent. En van de twee kleine voorwerpen willen we weten waar ze voor gebruikt worden”, zegt een politiewoordvoerder in een video die is verspreid.De oproep is vooral gericht aan automonteurs of andere kenners die op de onderdeeltjes aanslaan.

Uiteraard is de politie vooral benieuwd wie de twee personen zijn die in de auto zaten.

De moeder van de 14-jarige Tamar deed vorige week een emotionele oproep bij de talkshow Op1.



