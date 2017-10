Nederlandse politie gaat met 250 km/uur achter 'verkeershufters' aan in nieuwe A6 TMA

08u19

Bron: Belga 0 Wikimedia Commons De Audi A6 3 liter turbodiesel is de nieuwste aanwinst van de Nederlandse politie. De wagen moet ervoor zorgen dat de politie "een antwoord heeft op mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides". Dat meldt de politie zaterdag na afloop van een aanbestedingsprocedure.

De nadruk ligt op criminaliteitsbestrijding op de weg. Vanaf het voorjaar 2018 rijdt de eerste Audi A6 in politiekleuren op de weg, is de verwachting. Ze worden aangeschaft als opvolger van de huidige negentig Volvo's V70, die geleidelijk worden vervangen.



De politie had een aantal eisen aan de nieuwe politieauto gesteld. Zo moest het voertuig een topsnelheid hebben van ten minste 250 kilometer per uur. En ook dient hij binnen zeven seconden te kunnen accelereren naar honderd kilometer per uur. De Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic voldeed in ieder geval aan die eisen. De consumentenprijs ligt afhankelijk van de uitvoering boven de 80.000 euro.





